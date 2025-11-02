Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
Notícia

Restauro de floresta pode render R$ 25 bilhões ao ano ao Brasil, diz economista

Economista e diretor-executivo no país do Climate Policy Iniciative detalha mecanismo para remunerar regeneração de áreas de vegetação por captura de carbono

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS