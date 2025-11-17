Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito inflacionário
Análise

Redução de tarifas não resolve o problema do Brasil; nem o de Trump

Fim da cobrança "recíproca" para dezenas de alimentos dá alívio muito relativo tanto para quem vende aos EUA quanto para os consumidores no país

