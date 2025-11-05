Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Indicador de cortes
Quatro anos e meio depois da privatização, CEEE diz estar dentro do limite de horas sem luz

Conforme a empresa, em setembro a média de seus clientes teve 11,03 horas de interrupção no abastecimento frente ao limite de 11,08 horas. 

