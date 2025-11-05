Quatro anos e meio depois da privatização, CEEE diz estar dentro do limite de horas sem luz

Empresa relata ter enfrentado 54 eventos climáticos relevantes. Félix Zucco / Agencia RBS

Depois de ser cobrada por gestores públicos por excesso de cortes no fornecimento de energia, a CEEE Equatorial comunicou nesta quarta-feira (5) que enfim está dentro do limite de horas sem luz previsto em seu contrato de concessão. A companhia que atende parte da Região Metropolitana, sul e litoral do Estado, foi privatizada em março de 2021.

Em comunicado ao mercado, a CEEE informa ter "superado" o indicador chamado DEC (duração equivalente de Interrupção por unidade consumidora). Conforme a empresa, em setembro alcançou DEC de 11,03 horas frente ao limite de 11,08 horas. Isso significa que, em média, seus clientes ficaram 11,03 horas no mês sem energia elétrica.

A Equatorial não menciona outro indicador contratual importante, o FEC, que indica o número médio de cortes no abastecimento. Em tese, se as distribuidoras de energia descumprem de forma repetida os limites, podem perder a concessão.