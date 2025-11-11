Quando a caravana do Papai Noel chega a Porto Alegre

Ação prevê compensar as emissões de carbono dos caminhões. Junior Dias / Divulgação

Atualização: houve mudança feita pela empresa responsável no roteiro na Serra. Este texto já está atualizado.

A caravana de Natal da Coca-Cola Femsa chegará ao Rio Grande do Sul em 1º de dezembro e a Porto Alegre no dia 11 do mês marcado pela troca de presentes (veja cronograma abaixo).

Na capital gaúcha, a atração começa a percorrer o seu trajeto às 17h30min, na fábrica da Avenida Assis Brasil, recuperada da inundação por enchente com investimento de R$ 675 milhões. A parada do comboio iluminado está prevista para ocorrer em frente ao Bourbon Country, das 18h às 19h, antes do reinício da rota pelas principais ruas e avenidas de Porto Alegre.

Cada caravana tem cinco caminhões, com espetáculos de luzes, projeções e coreografias. Duas comitivas de Natal da Coca-Cola Femsa vão passar por 93 cidades em sete Estados, 10 municípios a mais do que no ano passado.

Esta edição também terá um acréscimo em inclusão: o evento realizará uma ação de audiodescrição, por meio de suporte virtual.

A caravana de Natal tem parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus e prevê compensar as emissões de carbono dos caminhões.

Veja a rota

1/12 | Passo Fundo

2/12 | Lajeado e Estrela

3/12 | Vera Cruz e Santa Cruz

4/12 | Santa Maria

5/12 | Bagé

6/12 | Pelotas

7/12 | Rio Grande

9/12 | Esteio, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo e São Leopoldo

10/12 | Canoas, Cachoeirinha e Gravataí

11/12 | Porto Alegre

12/12 – Três Coroas e Igrejinha

13/12 – Canela e Gramado

14/12 | Farroupilha e Caxias do Sul

*Colaborou João Pedro Cecchini