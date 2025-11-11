Quando a caravana do Papai Noel chega a Porto Alegre

Atualização: houve mudança feita pela empresa responsável no roteiro na Serra. Este texto já está atualizado.
A caravana de Natal da Coca-Cola Femsa chegará ao Rio Grande do Sul em 1º de dezembro e a Porto Alegre no dia 11 do mês marcado pela troca de presentes (veja cronograma abaixo).
Na capital gaúcha, a atração começa a percorrer o seu trajeto às 17h30min, na fábrica da Avenida Assis Brasil, recuperada da inundação por enchente com investimento de R$ 675 milhões. A parada do comboio iluminado está prevista para ocorrer em frente ao Bourbon Country, das 18h às 19h, antes do reinício da rota pelas principais ruas e avenidas de Porto Alegre.
Cada caravana tem cinco caminhões, com espetáculos de luzes, projeções e coreografias. Duas comitivas de Natal da Coca-Cola Femsa vão passar por 93 cidades em sete Estados, 10 municípios a mais do que no ano passado.
Esta edição também terá um acréscimo em inclusão: o evento realizará uma ação de audiodescrição, por meio de suporte virtual.
A caravana de Natal tem parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus e prevê compensar as emissões de carbono dos caminhões.
Veja a rota
- 1/12 | Passo Fundo
- 2/12 | Lajeado e Estrela
- 3/12 | Vera Cruz e Santa Cruz
- 4/12 | Santa Maria
- 5/12 | Bagé
- 6/12 | Pelotas
- 7/12 | Rio Grande
- 9/12 | Esteio, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo e São Leopoldo
- 10/12 | Canoas, Cachoeirinha e Gravataí
- 11/12 | Porto Alegre
- 12/12 – Três Coroas e Igrejinha
- 13/12 – Canela e Gramado
- 14/12 | Farroupilha e Caxias do Sul
*Colaborou João Pedro Cecchini