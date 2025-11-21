Qual o bairro de Porto Alegre com a maior taxa de condomínio? Veja média por região

Condomínio é um dos três fatores mais determinantes na escolha de um imóvel, diz empresa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Em um contexto com mercado imobiliário pressionado, mas ainda aquecido, a taxa de condomínio é um dos fatores decisivos para escolher qual imóvel comprar ou alugar. A Loft fez um levantamento para mostrar onde o custo médio condominial é maior para morar em Porto Alegre. Os valores mais elevados ultrapassam os R$ 1 mil.

As taxas absolutas mais altas são dos bairros Bela Vista (R$ 1,27 mil, em média), Moinhos de Vento (R$ 1,2 mil) e Três Figueiras (R$ 1 mil) (veja lista completa abaixo). A análise considera cerca de 5 mil anúncios ativos publicados nas principais plataformas digitais de venda e locação no mês passado.

— Os bairros com grande oferta de imóveis tendem a apresentar valores médios mais variados, porque reúnem prédios de diferentes épocas, tamanhos e padrões. Os bairros com as maiores taxas costumam ter empreendimentos de padrão mais alto, com serviços mais completos, o que aumenta o custo de manutenção — avalia o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

Os bairros com maior volume de imóveis residenciais anunciados em Porto Alegre em outubro deste ano são Petrópolis (com taxa média de condomínio de R$ 630), Centro (R$ 420) e Menino Deus (R$ 500).

*Colaborou João Pedro Cecchini