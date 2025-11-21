Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado imobiliário
Notícia

Qual o bairro de Porto Alegre com a maior taxa de condomínio? Veja média por região

Pesquisa da Loft considera 5 mil imóveis residenciais em venda ou locação no mês passado

Anderson Aires

