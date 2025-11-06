Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Ambiente no radar
Notícia

Qual é a lógica econômica do fundo "florestas para sempre" que Brasil lança na COP30

 Mecanismo de financiamento será gerido pelo Banco Mundial, com ambição de alcançar US$ 125 bilhões para remunerar quem mantém árvores em pé para retirar carbono da atmosfera

