Qual é a lógica econômica do fundo "florestas para sempre" que Brasil lança na COP30

Quem preserva florestas será remunerado por serviço de retirada de carbono da atmosfera. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Quase todo mundo que está exposto a notícias já ouvi ou viu a sigla TFFF, do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (Tropical Forest Forever Facilty), que o Brasil lança na COP30, em Belém. Mas a lógica econômica é menos conhecida. Um dos objetivos do mecanismo é substituir doações – como as feitas ao Fundo Amazônia – por investimentos, acompanhando a tendência das ferramentas com finalidade social e ambiental.

Embora o Brasil seja o impulsionador do TFFF, sua gestão estará a cargo do Banco Mundial. No jargão das finanças globais, a entidade multilateral será o "trustee", ou seja, uma espécie de fiador para o lançamento dos títulos do fundo. Isso é necessário para aumentar a segurança e reduzir o risco dos papéis que vão originar os recursos. O modelo é chamado "blended finance", ou seja, mistura recursos públicos e privados.

A ideia simplificada é captar aplicações com remuneração ao redor de 5% ao ano e emprestar com taxas de cerca de 8% ao ano. Dessa diferença no "preço de dinheiro", ou seja, o juro, é que viria o lucro para alimentar os projetos de proteção florestal.

O que o fundo se propõe a remunerar é outro conceito contemporâneo, o de "serviços florestais". Que serviço seria esse? Árvores vivas, como se aprende na escola, fazem fotossíntese, ou seja, transformam gás carbônico em oxigênio. O maior problema da humanidade, neste momento, é reduzir as emissões de CO2, responsáveis por boa parte da mudança no clima. Empresas pagam caro para neutralizar suas emissões, e o fundo seria uma das alternativas disponíveis.

Se a iniciativa tiver sucesso, poderia obter US$ 125 bilhões. Esse volume de recursos geraria cerca de US$ 3,4 bilhões por ano, que seriam então distribuído entre os países beneficiários. Provando que têm florestas em pé, "trabalhando" para transformar dióxido de carbono em oxigênio, seriam remunerados.