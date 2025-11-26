Qual a única startup gaúcha selecionada para programa de aceleração nacional

Núcleo Vitro testa segurança e eficácia de produtos de saúde. Eloisa Nunes / Divulgação

O programa Mulheres Inovadoras, da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), tem representante gaúcha. A startup Núcleo Vitro, de Porto Alegre, participa de mentorias e treinamentos e pode receber prêmio de até R$ 100 mil como parte do projeto de aceleração nacional, que encerra nesta sexta-feira (28).

A empresa é especializada em testes laboratoriais de segurança e eficácia de produtos de saúde em pele artificial, sem recorrer a animais, em método conhecido como in vitro. Em seis anos de operação, a Núcleo Vitro fez avaliação de cerca de 2,4 mil produtos, atendendo aproximadamente 240 empresas no Brasil e outros 11 países.

— Este programa existe há seis anos e tentamos participar de todas as edições. Acredito que neste ano conseguimos traduzir a complexidade e o diferencial do que fazemos e mostrar nossa evolução — diz Bibiana Matte, diretora científica e fundadora da Núcleo Vitro.

O programa Mulheres Inovadoras seleciona até 50 startups com gestão feminina, sendo 10 em cada região do Brasil. As empresas são dividas em dois grupos: startups em estágio de ideação ou validação e negócios em etapa mais avançada, de tração e escala.

A Núcleo Vitro participa da segunda categoria e já tem prêmio de R$ 52 mil garantido. Caso seja a primeira colocada do seu grupo, recebe mais R$ 48 mil. A startup gaúcha pretende direcionar os aportes para ampliação de pesquisas nos modelos organ-on-a-chip, tecnologia que simula a estrutura humana em pequena escala.

*Colaborou João Pedro Cecchini