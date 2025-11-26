Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Futuro no radar
Notícia

Qual a única startup gaúcha selecionada para programa de aceleração nacional

Projeto de mentorias e treinamentos premia em até R$ 100 mil empresas inovadoras comandadas por mulheres

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS