Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Resposta ao clima
Notícia

Projeto para construir escolas resilientes no RS vence prêmio internacional

Proposta será replicada em modelo na região das Ilhas

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS