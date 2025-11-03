Projeto doa 2 mil livros em escolas e bibliotecas públicas afetadas pela enchente

Acervos têm variedade de gêneros literários. Nossa Biblioteca / Divulgação

Cinco escolas e bibliotecas públicas do Estado estão recebendo acervos com 400 títulos cada. No total, a doação chega a 2 mil livros direcionados a unidades afetadas pela enchente de 2024 (veja quais abaixo).

O projeto Bibliotecas RS faz parte do guarda-chuva de iniciativas Nossa Biblioteca, criado pela empresa de atividades socioculturais Clic, que soma cerca de 115 mil livros distribuídos para 590 bibliotecas no Brasil.

Os acervos que estão sendo recebidos por instituições gaúchas têm apoio de BRDE, Ferramentas Gedore, Ferramentas Gerais e Calçados Beira Rio. Outros 18 mil livros estão à espera de verba para serem entregues.

A Clic oferece a organizações a opção de remanejar impostos para investir em educação e cultura, por meio da Lei Rouanet ou de investimento social privado.

Os livros selecionados para doação incluem títulos de variados gêneros literários, com exemplares destinados à Educação de Jovens Adultos (EJA), obras recentemente publicadas, de autores indígenas e mulheres e livros em braille para garantir acessibilidade.

Os acervos do Biblioteca RS também serão compostos por títulos de editoras gaúchas afetadas pela enchente de 2024.

Unidades que vão receber

Col. Estadual Tereza Francescutti : de ensino fundamental e ensino médio, no bairro Mathias Velho, em Canoas.

: de ensino fundamental e ensino médio, no bairro Mathias Velho, em Canoas. EMEF Santos Dumont : de ensino fundamental e ensino médio, no bairro Niterói, em Canoas.

: de ensino fundamental e ensino médio, no bairro Niterói, em Canoas. Até metade de novembro serão selecionadas as outras três.

*Colaborou João Pedro Cecchini