Projeto de R$ 300 milhões em Gramado terá spa com bar e sauna com sal do Himalaia; veja imagens

Mais detalhes de como será o complexo de luxo W Gramado, que tem investimento de R$ 300 milhões, foram revelados. O empreendimento terá cerca de 2 mil metros quadrados de área de spa, chamada de Wellness Club.

Serão instalados no local desde sauna com sal do Himalaia até bar com experiência de beleza, chamado de Beauty Bar. A grife W pertence a uma das maiores redes de hospedagem do mundo, a Marriott, dona de cerca de 9,6 mil hotéis em 143 países.

O espaço ainda terá academia, estúdios e piscinas com diferentes temperaturas, som subaquático e cromoterapia, que ajudaria o corpo a relaxar. A designer responsável pelo projeto é Tania Ginjas, conhecida por sua experiência em spas de luxo no Brasil e no Exterior.

A infraestrutura estará disponível tanto para os moradores das torres residenciais do complexo, chamadas de The Residences, quanto para os hóspedes do hotel.

Quando começam as obras

Agora, a empresa informa que o empreendimento deve começar a ser construído no primeiro semestre de 2026. A abertura do hotel e a entrega da primeira fase do complexo estão marcadas para o primeiro semestre de 2028. O W Gramado ocupa área de 20 mil metros quadrados na serra gaúcha. O valor geral de vendas (VGV) das quatro torres residenciais do complexo é de R$ 400 milhões.

*Colaborou João Pedro Cecchini