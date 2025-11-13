Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Entre leniência e incompetência
Análise

Prisão tardia de ex-presidente do INSS expõe tanto governo Lula quanto CPI da oposição

Operação da PF reforça noção de que fraudadores privados dependiam de favores de gestores públicos para serem bem-sucedidos

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS