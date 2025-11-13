Prisão tardia de ex-presidente do INSS expõe tanto governo Lula quanto CPI da oposição

Stefanutto foi preso quase sete meses depois de escândalo. Jefferson Rudy / Agência Senado/Divulgação

A prisão tardia, portanto, é mais um desgaste para o governo Lula, porque sugere leniência em relação ao antigo responsável. É claro que prisões não podem ser feitas apenas com base em suspeitas, mas em abril haviam sido presas quatro integrantes da diretoria comandada por Stefanutto. Era difícil imaginar que agiam sem qualquer tipo de cobertura.

O avanço das investigações da Polícia Federal expõe, também, que a CPI do INSS é mais política do que investigativa – como são quase todas, mas a gravidade deste escândalo exigia mais responsabilidade. Ao menos até agora, foi incapaz de produzir descoberta relevante. Conquistou holofotes apenas com episódios que seriam folclóricos se não envolvessem truculência. A prisão do ex-presidente do INSS no governo anterior, José Carlos Oliveira, reforça que a incúria com a maior despesa pública federal é, infelizmente, multipartidária.

O escândalo do INSS é grave porque envolve a maior despesa do governo brasileiro. Para este ano, a área tem previsão de R$ 1,07 trilhão em despesas, resultado de aumento de 35,2% só nos últimos cinco anos. O ritmo de aumento de gastos é tal que faz especialistas projetarem uma nova reforma da Previdência. O valor corresponde à quase metade de todas as despesas federais previstas no orçamento da União.

Não bastasse isso, é a área do governo que faz chegar recursos a uma camada da população que, em sua grande maioria, é muito dependente dessa renda. E conforme a investigação da PF, foram expostos a descontos não autorizados por conluio: fraudadores privados dependiam de favores de gestores públicos para serem bem-sucedidos.