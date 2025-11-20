Preços da Black Friday na Grande Porto Alegre sobem menos do que a inflação geral

Neimar De Cesero / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

A pouco mais de uma semana de uma das datas mais esperadas pelo varejo, pesquisa recém-lançada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) aponta que a inflação da Black Friday na Região Metropolitana está abaixo da alta geral de preços.

Enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresenta alta de 4,68% no acumulado de 12 meses no país, a inflação da cesta de itens da Black Friday avançou 1,04% na Grande Porto Alegre.

O levantamento da CDL leva em conta 34 subitens dentro dos grupos mais citados pelos consumidores no âmbito da intenção de compra: eletrodomésticos, eletrônicos, moda e acessórios e casa e decoração.

Entre os produtos da cesta Black Friday, os principais destaques de alta em termos absolutos foram joias (+29,6%), sandálias e chinelos (+7,3%) e sapato masculino (+6,4%). Na outra ponta, itens como roupa de cama (-10,3%), artigos de iluminação (-9,0%), ar-condicionado (-8,2%), televisores (-4,3%), fogões (-4,4%), computadores pessoais (-3,0%) e aparelhos telefônicos (-2,8%) apresentaram as maiores quedas.

O economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, afirma que a importância dos eletrônicos na cesta da Black Friday ajuda a explicar variações, via de regra, abaixo da inflação geral:

— Fatores como a concorrência acirrada, os lançamentos constantes que forçam a redução dos valores dos modelos precedentes, os ganhos de produtividade que diminuem os custos de fabricação e o aumento do uso das plataformas de e-commerce, que possibilitam comparar preços de maneira simples, contribuem para a dinâmica mais favorável ao consumidor.

Neste ano, a Black Friday será em 28 de novembro. A data tradicional nos Estados Unidos — e incorporada ao calendário do varejo no Brasil nos últimos anos — é registrada sempre na última sexta-feira do mês de novembro, no dia seguinte ao feriado de Ação de Graças.

Como aproveitar melhor a Black Friday

Estabeleça um orçamento e manter-se fiel à lista de compras

Evite compras por impulso

Compare os valores com semanas anteriores usando plataformas de consulta

Verifique reputação da loja, prazos, entrega e pós-venda

Lembre que trocas por simples insatisfação não são obrigatórias por lei

Fonte: CDL POA