Pesquisa da Fecomércio-RS mostra os presentes mais frequentes na intenção de compra dos gaúchos no Natal deste ano

Na percepção dos gaúchos, os gastos no Natal de 2025 devem ser, em média, acima dos registrados no ano passado

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

A Pesquisa de Final de Ano 2025 da Fecomércio-RS, realizada nas principais regiões do Estado, aponta que 85,2% das pessoas abordadas pretendem comprar presentes de Natal neste ano. Os tipos de produtos mais frequentes são vestuário (61,1%), brinquedos (46,6%) e calçados (14,7%), segundo o levantamento.

Já na outra ponta, entre os 14,8% que disseram que o bom velhinho não vai aparecer neste ano, a falta de dinheiro e o desemprego são as justificativas de 40,3% dos respondentes.

Segundo a entidade, na percepção dos gaúchos, os gastos no Natal de 2025 devem ser, em média, marginalmente superiores dos registrados no ano passado.

O levantamento foi realizado de 14 a 26 de outubro de 2025, em Porto Alegre, Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Santa Maria e Uruguaiana.

Foram abordadas 452 pessoas, das quais 85,2% responderam que pretendiam comprar presentes para o Natal, totalizando uma amostra mínima de 385 indivíduos.

