Marta Sfredo

Comemorações
Notícia

Pesquisa da Fecomércio-RS mostra os presentes mais frequentes na intenção de compra dos gaúchos no Natal deste ano

Levantamento aponta que 85,2% das pessoas abordadas pretendem comprar itens na data, em 2025

Anderson Aires

