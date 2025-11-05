O que significa o BC ter desligado sistema do real digital, o Drex

Banco Central do Brasil / Divulgação

Já era voz corrente no mercado financeiro que o real digital do Banco Central (BC), o Drex, havia ficado em segundo plano diante do sucesso absoluto do Pix. O experimento com a moeda digital havia começado em 2023. Agora, o BC decidiu desligar a plataforma usada nas fases iniciais de implantação desse moeda que prometia simplificar operações de pagamento mais volumosas.

Isso significa que o Drex morreu antes de nascer? Não necessariamente, mas é certo que, se retornar, será em um futuro indeterminado. Há duas principais justificativas para o desligamento do sistema:

1. custava caro

2. enfrentava problemas para garantir a privacidade das operações

Conforme o economista André Perfeito, testes de implementação como os que foram feitos servem para isso mesmo: verificar se há problemas e tentar buscar soluções.

— O BC foi absolutamente correto e zeloso. O Drex não morreu, apenas tomou outra ou outras formas — pondera.

Mas se não significa o fim do real digital, avalia Perfeito, o desligamento da plataforma indica que outro formato pode ganhar força. Na visão do economista, seriam stablecoins, moedas digitais privadas que mantém a paridade com o real físico – havia dúvidas se o Drex poderia ter essa característica.

— Esse parece ser o futuro depois que Trump encerrou a iniciativa de uma moeda digital do Fed (Federal Reserve, o BC dos EUA) em favor de stablecoins de dólares. Tudo indica que esse é o caminho dessa tecnologia — avalia Perfeito.