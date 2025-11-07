O que empresas familiares vivem, mas ninguém diz? A psicologia responde

Bibiana Zereu é autora de "Crônicas do Invisível". Divulgação / Divulgação

Discussões de poder em empresas familiares nem sempre seguem a lógica corporativa tradicional. Em seu livro de estreia, Crônicas do Invisível, lançado na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre, a psicóloga e consultora Bibiana Zereu revela os bastidores não explicitados de processos de sucessão e estratégias de governança em empresas familiares.

— Acabei juntando negócios, família e psicologia e escrevendo crônicas pelo olhar de quem está dentro. Então, são textos em que o personagem é, por exemplo, alguém da família que está em papel herdado na empresa que não quer, mas não tem coragem de dizer isso. São percepções de como o jogo de poder acontece da forma não dita.

O livro é dividido em cinco eixos, mas é no primeiro que a autora avaliar estar um dos principais desafios enfrentados por empresas familiares: raízes que sustentam e também aprisionam.

— Ainda é tabu falar: 'não quero participar da sucessão, quero construir outro caminho para mim'. É um livro que pode ser usado em conselhos, em famílias, para trazer à tona o que não é dito, no sentido de avançar no que deve ser dito, e não apenas o que está na ata da reunião. Os assuntos difíceis são adiados até que as famílias rompem e a empresa sofre — afirma Bibiana.

No último capítulo do livro, a autora traz sugestões e ferramentas para ajudar líderes de empresas familiares a lidarem com questões incômodas, como legado, herança, pertencimento e tomada de decisão.

"Crônicas do Invisível", de Bibiana Zereu

Editora Metamorfose, 147 páginas, R$ 50 (livro físico)

Onde comprar: Banca 10 da Feira do Livro

*Colaborou João Pedro Cecchini