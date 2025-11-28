O que é o projeto Lapis, que dará noções ambientais a crianças em Porto Alegre 

Praça Valéria Moreira passará a ter mais elementos orgânicos. Coca-Cola Femsa / Divulgação

Uma grande renovação da Praça Valéria Moreira, localizada no bairro Santa Rosa de Lima, em Porto Alegre, perto de Alvorada, será entregue neste sábado (29), às 14h. A revitalização faz parte do programa Lugares Amigos da Primeira Infância (Lapis), da Coca-Cola Femsa Brasil, que tem fábrica na capital gaúcha.

O parque ganhará nova paisagem, com elementos de diversão orgânicos e sustentáveis, como troncos de árvores, pedras, areia e vegetação, sem brinquedos de metal e plástico. O conceito, elaborado pelo Coletivo Taboa, pretende incentivar o desenvolvimento infantil ao permitir que crianças interajam com a natureza.

Estreante em Porto Alegre, o Lapis já tem projeto concluído em Santa Maria. As reformas dos parques são realizadas em parceria com as prefeituras.

A iniciativa será expandida para os municípios de Mogi das Cruzes, Marília e Jundiaí, em São Paulo, e Itabirito, em Minas Gerais, com entregas previstas para o primeiro trimestre de 2026.

Até o fim deste ano, o programa deve alcançar cerca de 200 intervenções em espaços públicos em México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Brasil.

*Colaborou João Pedro Cecchini