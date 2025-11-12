O arroz com feijão da cozinha: curso grátis para pequenos restaurantes e marmitarias

Escola de Negócios Grãos da Base aprovou 50 empreendedores. Camil / Divulgação

Um curso gratuito para capacitar microempreendedores do setor de alimentação vai estrear em Porto Alegre. O projeto é liderado pela Camil, empresa de raiz gaúcha conhecida por produtos como arroz, feijão e demais grãos, e tem parceria com o Instituto Capim Santo (ICS), responsável pela aplicação da metodologia.

Criada em 2023 em São Paulo, a Escola de Negócios Grãos da Base aprovou 50 donos de pequenos restaurantes e marmitarias. Com quatro meses de duração e 140 horas de conteúdo, o programa oferece formação prática em negócios e gastronomia.

Na capital gaúcha, as aulas vão ocorrer na Unisinos, no bairro Boa Vista. As inscrições vão até 20 de novembro (clique aqui). O ingresso no curso ocorre mediante aprovação em processo seletivo. A expectativa é selecionar 20 empresas locais.

A formação começa no dia 24 de novembro, com aulas às segundas, quartas e sextas, com turmas à tarde, até fevereiro de 2026. Durante o curso, os alunos vão receber materiais de apoio e assessorias individuais para demandas específicas.

No final, os participantes vão receber apoio em produtos e comunicação da Camil, além de certificado de conclusão e enxoval para seus estabelecimentos.

Os dois pilares

Negócios:

Modelagem de negócios

Controle financeiro

Planejamento estratégico

Uso de mídias sociais

Gastronomia:

Aproveitamento integral dos alimentos

Gestão de resíduos

Boas práticas de manipulação

Precificação

Controle de qualidade

*Colaborou João Pedro Cecchini