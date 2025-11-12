Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

O arroz com feijão da cozinha: curso grátis para pequenos restaurantes e marmitarias

Aulas com foco em negócios e gastronomia começam no dia 24 de novembro e incluem produtos de marca de raiz gaúcha e enxoval

Marta Sfredo

