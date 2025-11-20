Nasce projeto de prédio de R$ 51 milhões em Gramado

Casa Cipó terá 20 apartamentos em terreno de 2 mil metros quadrados. Urbinc / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Será lançado no sábado (22), em Gramado, o empreendimento residencial Casa Cipó, com valor geral de vendas (VGV) de R$ 51 milhões. O projeto é da Urbinc, comandada pelo empresário Jeferson Braga, que também é sócio da incorporadora Ownerinc, que prevê construir prédio com serviço hoteleiro na mesma cidade, avaliado em R$ 650 milhões.

A análise de novos empreendimentos está suspensa no município, com limites a novas opções de hospedagens, bares e restaurantes. Como a Casa Cipó tem foco residencial, a proposta não é afetada pela medida. De qualquer forma, o prédio teve seu projeto aprovado em setembro de 2024, conforme a Urbinc.

Sobre um terreno de esquina com 2 mil metros quadrados, na Rua Nações Unidas, 260, no bairro Bavária, a Casa Cipó terá 20 apartamentos, com unidades de 100 e de 170 metros quadrados. As obras devem iniciar em janeiro de 2026, e a entrega está prevista para março de 2028.

Nono projeto da Urbinc, o empreendimento pretende reaproveitar a água da chuva para sanitários, irrigação de jardins e manutenção de áreas comuns. O prédio ainda prevê floreiras integradas às sacadas.

*Colaborou João Pedro Cecchini