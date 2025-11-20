Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Nasce projeto de prédio de R$ 51 milhões em Gramado

Empreendimento residencial deve começar a ser construído em janeiro de 2026

Anderson Aires

