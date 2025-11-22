Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Perplexidade
Notícia

Mistério da tornozeleira quebrada vai definir futuro de Bolsonaro

Ex-presidente admitiu ter usado um "ferro de solda" para danificar equipamento, agora a dúvida é sobre quais os motivos dessa atitude que o prejudica às vésperas da decisão sobre o formato de cumprimento de pena

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS