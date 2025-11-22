Mistério da tornozeleira quebrada vai definir futuro de Bolsonaro

Bolsonaro está em prisão preventiva em sala da Polícia Federal. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

Foi preciso que passassem algumas horas até que ficasse clara a suspeita que ajudou a fundamental a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não foi apenas em um sábado, mas no meio do feriadão, que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes surpreendeu a vasta maioria dos brasileiros.

Um dos motivos citados no texto de Moraes que aceitou o pedido de prisão preventiva feito pela Polícia Federal (PF) foi o rompimento – ou tentativa de quebra – da tornozeleira eletrônica usada pelo ex-presidente. Um relatório sobre o episódio relata que a primeira versão era de que o equipamento teria sido batido na escada. No entanto, não havia sinais de choque, mas de queimadura.

Até o horário em que esse texto foi publicado, havia, portanto, um mistério. Mais tarde, já no local de cumprimento da prisão preventiva, Bolsonaro teria admitido ter usado um "ferro de solda" na tornozeleira – um vídeo mostra não só o estado do equipamento, mas também a afirmação do ex-presidente –, mas suas alegações de motivos ou não foram relevadas ou não foram repassadas pelos responsáveis. A palavra que ele usa no vídeo, a título de justificativa, é "curiosidade".

O mistério aumenta porque tudo isso ocorreu poucos dias antes que o caso em que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão chegasse ao fim, com o chamado "trânsito em julgado", ou seja sem mais possibilidade de recursos. E pelo que se indicava, havia grande possibilidade de que a prisão decretada fosse do tipo domiciliar, diante dos problemas de saúde do ex-presidente.

O que sustenta o mistério é uma tese – sobre a qual não há provas até agora. Mas é útil que seja enunciada diante da perplexidade que o episódio provoca. A suspeita é de que o dano à tornozeleira seria parte de uma espécie de ensaio de fuga durante a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No tempo em que a equipe levasse para se deslocar entre a base e a residência do ex-presidente ele se evadiria no meio da suposta multidão que estaria em frente à sua casa.

Se essa tese será ou não comprovada, só a evolução da investigação poderá responder. Mas o que se sabe até agora, poucas horas depois da decretação da prisão preventiva, já é suficiente para causar perplexidade. Terá o ex-presidente sabotado não só uma tornozeleira eletrônica, mas suas próprias chances de uma prisão domiciliar?