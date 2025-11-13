Mercado imobiliário de Porto Alegre volta à zona de otimismo, diz pesquisa

Indicador chegou aos 114,3 pontos na Capital. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Depois de dois trimestres de retração, o índice de expectativa do mercado imobiliário de Porto Alegre avançou 15% no terceiro trimestre.

Pela primeira vez no ano, o indicador voltou à zona de otimismo (acima de cem pontos), aos 114,3 pontos. O levantamento IEMI Radar é desenvolvido pelo Tijolo Hub em parceria com a Alphaplan Inteligência em Pesquisas.

O eixo de mercado atual subiu para 87,3 pontos, após registrar 66,3 pontos no trimestre anterior. A expectativa de curto prazo chegou a 112,7 pontos, enquanto a de médio prazo atingiu 142,8 pontos.

O otimismo é mais expressivo entre incorporadores: o índice de mercado futuro alcançou 132,8 pontos. Corretores e imobiliárias registraram 108,2 pontos, e consumidores, 116,6 pontos.

*Colaborou João Pedro Cecchini