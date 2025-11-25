Mercado ignora início de cumprimento de pena de Bolsonaro, e dólar cai

Moeda americana fechou cotada a R$ 5,376. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Os olhares do mercado financeiro estiveram voltados ao Exterior nesta terça-feira (25). Dados de inflação nos EUA reacenderam a possibilidade de corte do juro americano em dezembro, enfraquecida nas últimas semanas, e o dólar fechou em queda de 0,35%, para R$ 5,376.

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,3% em setembro, em linha com o esperado pelo mercado. Esse dado fortaleceu a leitura de que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) irá cortar o juro na próxima reunião, marcada para dezembro.

Em tese, o diferencial das taxas brasileira e americana tem potencial de favorecer o real por atrair mais investidores para cá. A equipe de macroeconomia do Itaú vê divisão no Fed, e aposta que haverá, sim, corte em dezembro, com parada em janeiro. O mandato do atual presidente, Jerome Powell, vai até maio, quando um indicado pelo presidente Donald Trump vai assumir o comando da instituição.

Nem a crise do governo Lula com o Congresso, que pode resultar em votação de "pauta-bomba" para as contas públicas, nem o início de cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus condenados por tentativa de golpe de Estado fizeram muito preço no câmbio.

Segundo Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú, as maiores influências sobre a cotação do dólar no Brasil costumam ser externas, com exceção de momentos de fortes impactos.

*Colaborou João Pedro Cecchini