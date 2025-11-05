Investimento de R$ 100 milhões determinado por enchente se concretiza

Unidade de 40 mil metros quadrados vai empregar 250 pessoas. Friozem / Divulgação

Indústria de São Paulo especializada em armazenagem, distribuição e transporte de produtos alimentícios sob temperatura controlada, a Friozem começa a operar em Sapucaia do Sul na próxima quarta-feira (12). A empresa tinha unidade em Esteio, onde havia ficado um mês sem funcionar depois da enchente de maio de 2024.

A mudança de local é resultado de investimento conjunto de R$ 100 milhões com o Ecoparque Lourenço & Souza, polo logístico da Região Metropolitana. A nova estrutura terá cerca de 250 funcionários.

— Foi a pior tragédia na vida de muitas pessoas, e também para a Friozem, que em 47 anos de história nunca tinha passado por nada parecido. Ficar vários dias sem operar gerou enorme prejuízo financeiro, mas nos motivou a investir em uma estrutura mais moderna, eficiente e segura — diz o diretor-presidente da Friozem, Fábio Galesi Fonseca.

A nova unidade da empresa em Sapucaia do Sul tem 17 mil metros quadrados, em polo com 250 mil metros quadrados de área privativa. O projeto inclui sete câmaras frigoríficas reversíveis, capazes de operar desde cargas climatizadas até produtos supercongelados, como sorvetes. Segundo Galesi Fonseca, toda energia consumida virá de fontes renováveis.

O executivo ainda afirma que o contrato com o Ecoparque inclui opção de ampliação em cinco anos, com a possibilidade de adicionar área de 13 mil metros quadrados para Friozem.

Conforme Filipe Christianetti, diretor de negócios e desenvolvimento do Ecoparque e CEO da Chico Imóveis, empresa responsável pelo desenvolvimento e gestão do empreendimento, o polo abriga hoje 43 empresas, que somam cerca de 1,5 mil funcionários.

*Colaborou João Pedro Cecchini