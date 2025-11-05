Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Rumo ao restabelecimento
Investimento de R$ 100 milhões determinado por enchente se concretiza

Empresa tinha unidade em Esteio, que foi inundada, e fez aporte para mudar e ampliar estrutura em Sapucaia do Sul

