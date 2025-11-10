Investidor de "A Grande Aposta" que previu crise de 2008 agora joga contra empresas de IA

Christian Bale interpreta Michael Burry em "A Grande Aposta". Paramount / Divulgação

Famoso por prever a crise de 2008 e inspirar o filme A Grande Aposta, indicado ao Oscar em 2016, Michael Burry está apostando contra ações de empresas de inteligência artificial (IA) no momento em que se discute uma bolha no setor.

Um documento (veja aqui) da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) apresentado neste mês mostra que o fundo de Burry, o Scion Asset Management, comprou opções de investimento que vão render lucros caso as ações de Palantir e Nvidia caiam. São duas companhias de IA com características opostas.

Segundo o relatório, a aposta na queda futura da Palantir envolve cerca de US$ 910 milhões e a contra a Nvidia, aproximadamente US$ 190 milhões. O anúncio da movimentação financeira fez as ações das duas empresas caírem perto de 7% na Nasdaq, bolsa de tecnologia, na semana passada.

A Nvidia é uma empresa bastante conhecida. Fabrica chips de vídeo com IA e tem valor de mercado de quase US$ 5 trilhões. Se fosse um país, seria o terceiro mais rico do mundo, só atrás de Estados Unidos e China.

A Palantir é quase seu oposto: é pouco conhecida, mas tem números tão impressionantes quanto os da Nvidia. Produz softwares de análise de dados para facilitar "decisões em tempo real, baseadas em IA, em empresas governamentais e comerciais", segundo seu site.

As ações da Palantir subiram cerca de 150% neste ano, depois de terem disparado 1.000% nos últimos dois. No terceiro trimestre de 2025, teve lucro de US$ 475,6 milhões, três vezes mais do que o obtido no mesmo período do ano anterior. Parte dos resultados vem dos serviços que a Palantir presta ao governo dos EUA, sobretudo ao exército americano.

Alex Karp, CEO da Palantir, criticou Burry por "tentar questionar a revolução da IA". Enquanto faz apostas pessimistas, o investidor de A Grande Aposta escreveu no X (ex-Twitter) "às vezes, vemos bolhas".

Alguns dos principais executivos de Wall Street chamaram atenção para provável queda nas ações de empresas americanas, especialmente as da área de IA, resultado do que esperam que seja uma "correção de preços". Como a coluna havia relatado, alertas sobre o risco de estouro da bolha da IA já foram feitos por Banco da Inglaterra, Fundo Monetário Internacional (FMI) e até Jeff Bezos, fundador da Amazon.

Quem é Michael Burry

Michael Burry é um investidor conhecido por prever, por volta de 2005, a crise provocada pelo estouro da bolha imobiliária em 2008. O processo que leva ao caos financeiro é retratado no filme A Grande Aposta.

No longa, interpretado por Christian Bale, Burry é ignorado e ironizado por grandes executivos por apostar contra títulos lastreados em hipotecas, à época considerados um investimento segura. Depois, ganha com a crise econômica por ter apostado que a bolha estouraria, assim como um outro grupo de Wall Street na trama. A Grande Aposta está disponível na Netflix.

*Colaborou João Pedro Cecchini