Início de cumprimento de pena é consequência da atuação de Bolsonaro

Bolsonaro escolheu o caminho que resultou na condenação. Sergio Lima / AFP

Mesmo tendo escrito, no sábado (22), que um dos mistérios sobre o episódio da tornozeleira era o momento – poucos dias antes da condenação a 27 anos e três meses de prisão chegar ao chamado "trânsito em julgado", ou seja, com cumprimento da sentença –, a rapidez do processo surpreendeu a coluna. O ritmo, não o desfecho.

O ex-presidente Jair Bolsonaro não vai cumprir pena por perseguição, "ditadura do Judiciário" ou qualquer outra desculpa que seus agora já mais escassos seguidores possam inventar. Foi condenado pelo mesmo motivo que deveriam ser dadas todas as sentenças: como consequência de seus atos e suas escolhas.

O mesmo ocorre com militares de alta patente e ex-ministros de seu governo, pelo mesmo motivo: todos os cidadãos precisam saber que seus atos têm consequências. No país do "não vai dar nada", é a melhor lição possível. Simples assim, como todos os pais deveriam ensinar a seus filhos: é preciso se responsabilizar por suas escolhas. Quase no ato final, Bolsonaro não assumiu a responsabilidade nem por ter violado sua tornozeleira.

No caso de Bolsonaro, seus deliberados e conscientes atentados às leis do país – essas que todos os cidadãos devem seguir – foram reiterados, muitas vezes em praça pública, para todos verem e ouvirem. O ex-presidente confessou ter "buscado alternativas". A quê? À posse de seu adversário eleito de forma democrática – por mais que não tenha agradado a muitos.

A lei prevê que, se um presidente não faz bom trabalho, será cobrado na próxima eleição. Se cometer erros graves, pode ser alvo de impeachment. Mas não existe "alternativa constitucional" para impedir sua posse. Como o Brasil tem reviravoltas que seriam consideradas inverossímeis em obras de ficção, não se sabe qual será o futuro dessa pena. A condenação de um ex-presidente e de militares de alta patente por tentativa de golpe – única circunstância em que pode haver punição – já havia sido histórica. O fato de já estar sendo cumprida não deveria ser surpresa. E no entanto, ainda é.