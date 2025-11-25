Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Responsabilização
Análise

Início de cumprimento de pena é consequência da atuação de Bolsonaro

Não é perseguição, nem "ditadura do Judiciário": o ex-presidente desafiou as leis do país, que todo cidadão precisa seguir, em praça pública

