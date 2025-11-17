Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Inflação dentro da meta e desaceleração na atividade: quando o juro começa a cair?

Aposta dominante do mercado para o IPCA ao final do ano no Relatório Focus é de 4,46%, abaixo do limite, e índice de atividade do BC acumula baixa de 0,89%

