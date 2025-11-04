Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Altos e baixos
Notícia

Indústria gaúcha demite, mas ainda assim cresce

Apesar da redução de empregos no dois meses de tarifaço, setor teve avanço na produção na comparação mensal

