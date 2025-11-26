Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Pautas-bomba e rompimentos
Análise

Haddad reconhece "estremecimento" com o Congresso

Ministro da Fazenda afirma esperar que o Legislativo não queria "desfazer o esforço" fiscal antes da aprovação do orçamento de 2026

