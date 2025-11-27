Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Quebra da discrição
Análise

Haddad dá spoiler sobre tamanho do lobby para manter banco Master

Ministro afirmou que pedido de demissão do presidente da CVM, cercado de especulações sobre pressão contra investigação do banco, ocorreu "em ambiente muito tóxico"

