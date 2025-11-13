Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Investimento em pesquisa
Notícia

Furg inicia um de seus maiores projetos para empresa que busca petróleo no litoral gaúcho

Estudos ambientais incluem monitoramento de espécies na praia e no mar

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS