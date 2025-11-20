Fundo para apoiar micro e pequenos empreendedores gaúchos atingidos pela enchente chega aos R$ 5 milhões em crédito facilitado

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Dirigentes do Estímulo e da Federasul durante evento no ano passado Mathias Boni / Agência RBS

Lançado como apoio aos negócios afetados pela enchente que castigou o Estado, o Fundo Estímulo Retomada RS, parceria entre o Estímulo e a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), chegou aos R$ 5 milhões em crédito facilitado a micro e pequenos empreendedores gaúchos. Os valores são emprestados a juros abaixo do mercado e sem exigência de garantias.

Além disso, foram mais de R$ 52 milhões em pedidos, com R$ 20 milhões com status pré-aprovados.

Com o auxílio da Federasul, o Estímulo Retomada RS já ajudou empreendedores de 35 municípios gaúchos. O ticket médio do crédito é de R$ 88 mil, com taxas que giram em torno de 1%.

Ao todo, 95% dos empreendedores beneficiados no Rio Grande do Sul estão em regiões de baixa renda. Além disso, 27% deles conseguiram crédito pela primeira vez, e 25% é composto por mulheres empreendedoras. São mais de 730 empregos impactados diretamente e a atuação ainda registra mais de 2.200 pessoas impactadas.

Desde o lançamento, o Fundo Estímulo Retomada RS tem como principal objetivo levar a oferta de crédito com condições especiais e sem burocracia ao maior número possível de micro e pequenos empreendedores gaúchos.

— Queremos ser ponte entre quem precisa e quem pode ajudar. Nossa rede de filiadas está mobilizada para levar essa oportunidade ao maior número possível de empreendedores gaúchos — afirma o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa.

Como solicitar o crédito

O pedido pode ser feito em página específica do fundo.

Quem pode solicitar

Empresas com CNPJ ativo por no mínimo 2 anos.

Faturamento mensal entre R$ 10 mil e R$400 mil.

Sede no Rio Grande do Sul, independentemente do impacto direto das enchentes.

Histórico de crédito positivo.

Solicitação pelo site preenchendo apenas 7 campos básicos e resposta da primeira análise automática em menos de 1 minuto no e-mail.

Benefícios

Crédito acessível: de R$ 10 mil a R$250 mil, sem necessidade de garantias.

Juros reduzidos: taxas fixas de 0,99% a 1,99% ao mês.

Pagamento flexível: prazo de 36 meses, com 6 meses de carência e parcelas fixas.

Agilidade: liberação do crédito em até 5 dias úteis, via processo 100% digital.

Autonomia: sem exigência de prestação de contas detalhada sobre o uso do crédito.

Fortalecimento empresarial: acesso a programas de capacitação e networking.

