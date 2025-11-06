Exportações do RS para os EUA caem 30% no terceiro mês de tarifaço

Mesmo venda de produtos não sobretaxados caiu. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As exportações do RS para os EUA caíram 30% em outubro, terceiro mês do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros. Os dados foram apresentados na tarde desta quinta-feira (6) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Os valores diminuíram de US$ 126,3 milhões para US$ 88,4 milhões, comparando o mês passado com período igual do ano anterior. Em setembro, as vendas do RS para os EUA tinham despencado 51,5%. No acumulado dos três meses de vigência do tarifaço, a redução nas vendas gaúchas para os americanos foi de 34%.

Os envios do Brasil para os EUA tiveram queda até maior, de 37,9% em outubro. Para China, os embarques nacionais cresceram 33,4%. Por outro lado, as exportações do RS para o país asiático diminuíram 16,4% em outubro, sempre em relação ao mesmo mês do ano passado.

As vendas de geradores e motores contribuíram para redução no saldo comercial do RS com os EUA. Os embarques desses produtos reduziram a quase zero em outubro. Também caíram consideravelmente as exportações de armas e munições (-79,8%) para o mercado americano.

De novo, os EUA compraram menos não só produtos tarifados, mas também isentos. Segundo o diretor de estatísticas e estudos de comércio exterior do Mdic, Herlon Brandão, há menor demanda por importados no mercado americano. O contexto econômico, somado ao tarifaço, que tira competitividade de produtos brasileiros, fez as vendas caírem.

Saldo positivo

Apesar das quedas nos embarques tanto para os EUA quanto para a China, o RS teve saldo comercial positivo de US$ 938,9 milhões em outubro. Significa que as exportações gaúchas para todo o mundo foram maiores do que o total das importações de produtos para o Estado. Aumentaram as vendas para Argentina, Indonésia e Bélgica, para citar só os principais.

*Colaborou João Pedro Cecchini