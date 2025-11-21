Marta Sfredo

Evento que vai debater “desenvolvimento para todos” em Porto Alegre já conta com 66% da capacidade preenchida 

Gov Expo Summit 2025 busca a troca de experiências e a construção de soluções práticas para os desafios da gestão pública, envolvendo órgãos e população

