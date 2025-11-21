Evento que vai debater “desenvolvimento para todos” em Porto Alegre já conta com 66% da capacidade preenchida 

Evento começa na terça-feira. Na foto, painel durante a edição do ano passado Marcos Nagelstein / Agência Preview

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Programado para começar na próxima terça-feira (25), o Gov Expo Summit 2025 já conta com 200 inscritos. O número representa 66% da capacidade total do evento, segundo os organizadores. O encontro busca a troca de experiências e construção de soluções práticas para os desafios da gestão pública.

Idealizado pelo GlobalGov, e realizado em parceria com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e a agência de investimento do Estado, a Invest RS, o evento ocorre durante dois dias seguidos no centro de eventos do Vista Pontal, em Porto Alegre.

A organização destaca que as inscrições são gratuitas e limitadas a cerca de 300 pessoas em razão da capacidade do local. Portanto, quem quer garantir vaga precisa ficar atento.

O Gov Expo Summit 2025 tem como tema “desenvolvimento para todos” e busca criar um espaço de integração, com troca de experiências e soluções práticas para os desafios da gestão pública.

Durante os dois dias de evento, serão discutidas questões que passam por tecnologia, inovação, finanças públicas e privadas, políticas nacionais, estaduais e municipais, infraestrutura e educação.

Caroline Bücker, diretora de Estratégia e Inteligência da Invest RS, afirma que envolver a população, os entes públicos, instituições de ensino e demais integrantes da sociedade civil na discussão sobre desenvolvimento econômico amplia a efetividade de estratégias e ações:

— É algo que a gente enxerga como fundamental hoje em dia, porque nada melhor do que o próprio município e a própria região conseguirem se articular e entenderem aquilo que faz sentido, onde estão as suas forças, onde estão aqueles pontos de desenvolvimento que eles precisam trabalhar. Entender que tipo de apoio precisa para desenvolver isso. Então, é, algo no sentido de entender o que existe, fortalecer aquilo que é bom e desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido.

A palestra de Maria Candida Langbauer, estrategista sênior, que atua há 20 anos em desenvolvimento econômico nos Estados Unidos, é um dos destaques do evento. Ela é membra do International Economic Development Council (IEDC), onde integra o Comitê Consultivo Internacional (International Advisory Committee).

Serviço

Gov Expo Summit 2025

Data e hora: 25/11 – 8h30 às 17h - 26/11 – 8h30 às 13h

Local: Vista Pontal – Pontal Shopping (Rua Oswaldo de Lia Pires, 100 - Porto Alegre/RS)

Informações e inscrições no site do evento