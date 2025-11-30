Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
Notícia

"Estrangeiros compram dólar porque estão convencidos de que a direita vai ganhar", diz ex-diretor do BC

Fabio Kanczuk diz que a situação fiscal do Brasil tem peso no juro. Mesmo com toda a discussão no governo Lula, saídas não serão debatidas na eleição porque é "custoso" dizer que salários serão cortados

