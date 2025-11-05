Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Contagem regressiva
Estatais federais do RS se unem em preparação para reforma tributária

Regras começam a ser implementadas no próximo ano, com fim de PIS e Cofins em 2027

