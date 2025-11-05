Estatais federais do RS se unem em preparação para reforma tributária

Hospital de Clínicas lidera grupo com outras empresas públicas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Empresas federais públicas do Rio Grande do Sul estão se preparando para a reforma tributária, que começa a ser implantada a partir do próximo ano, em sistema que terá "flexibilidade", conforme o secretário especial para Reforma Tributária, Bernard Appy.

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) lidera o grupo que ainda tem Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Trensurb e Ceitec. A transição para o novo sistema tributário vai até 2033.

O objetivo é analisar o impacto na contabilidade fiscal e na negociação com os fornecedores. Uma das primeiras e mais significativas mudanças é a extinção de PIS e Cofins, que serão substituídos, em 2027, pela Contribuição Sobre Bens e Serviços (CBS).

Além de possível alteração no valor destinado ao pagamento de tributos, outra modificação é o fim da substituição tributária, fatia que o hospital recolhe dos fornecedores e repassa ao governo federal.

Equipes multidisciplinares do Clínicas vêm estudando a matéria desde junho, somando até agora cerca de cem horas. O conhecimento será compartilhado entre as estatais.

*Colaborou João Pedro Cecchini