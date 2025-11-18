Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Vai jorrar?
Notícia

Empresa com sede na Noruega retoma busca por petróleo no litoral gaúcho

Terceira campanha de aquisição de dados deve durar até o início do segundo trimestre de 2026

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS