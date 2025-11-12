"Empreendedor que passa por enchente fica mais atento ao risco", diz diretor de grande banco

Marcelo Gambarini, direto de negócios do Itaú Unibanco. Flora Pimentel / Divulgação

Diretor de negócios do Itaú Unibanco, Marcelo Gambarini lidera um esforço da instituição para se aproximar de pequenas e médias empresas. Criou um polo em Porto Alegre com objetivo de mostrar disponibilidade na prática. Há poucos dias, esteve na Capital para reuniões com a equipe local e clientes e, logo depois, deu entrevista à coluna.

Quais são os resultados da aposta do Itaú em médias e pequenas empresas?

Estamos expandindo o modelo de polos em várias cidades, entre as quais Porto Alegre. Temos um ecossistema completo de atendimento para pessoas jurídicas, com gerente de conta, especialistas e estrutura local de análise de crédito. No passado, a decisão de crédito para clientes gaúchos poderia estar centralizada em São Paulo. Hoje, temos uma equipe local.

Como foi a experiência durante a enchente no RS?

Já tínhamos desenvolvido alguma musculatura na pandemia. Ajudamos isentando tarifas, pagando rápido seguros, isentando pagamento de parcelas de empréstimos, fornecendo recursos.

Por que decidiram mudar o atendimento desse tipo de negócio?

O Itaú começou sua história mais voltado para pessoa física, depois a pessoa jurídica ganhou terreno. O empreendedorismo no Brasil vem evoluindo. Hoje, pequenas e médias empresas representam algo como 30% do PIB. E ainda é um mercado menos assistido. Nem sempre funciona usar o sistema da grande corporação e tentar encaixar nas pequenas e médias. Precisa de olhar específico.

Que soluções há para garantia, o maior desafio?

Tem a questão de robustecer eventual risco de perda, e a de reduzir o custo do empréstimo. Antes o processo era muito manual, burocrático, hoje posso aceitar garantia de duplicata de recebíveis por ferramentas digitais.

As mudanças em crédito e seguro em 2024 no RS afetaram o mercado de forma estrutural?

Tem uma carteira de clientes, na média, bastante saudável. Os nossos indicadores, por exemplo, de inadimplência e atrasos são menores do que a concorrência mais próxima. Temos capacidade de entendimento que nos diferencia.

Houve alteração na demanda dos clientes a partir da enchente?

Tendo a achar que não. Passado um ano e meio, as questões locais ganharam importância, o Estado mira maior investimento industrial, vamos oferecer linhas. O empreendedor que passa por uma enchente fica naturalmente mais atento ao risco. Essa é a mudança estrutural.

O que esperam de um futuro ciclo de baixa no juro?

O Itaú espera uma Selic na casa de 12,5% no final de 2026. É ainda bastante alta, mas com algum alívio. É o grande componente de custo de empréstimo para pequenas e médias empresas. Estar próximo e entender o cliente melhora nossa capacidade de reduzir inadimplência, outro componente de custo de empréstimo.

A análise é por empresa ou por grupo?

Nossa ambição por empresa, quanto maior, mais conseguimos fazer isso.

*Colaborou João Pedro Cecchini