Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Amarelo na Casa Branca
Análise

Em plena negociação do tarifaço de 50%, Brasil ganha improváveis aliados 

Julgamento da guerra comercial na Suprema Corte, eleição de opositores e mais longo shutdown da história dos EUA abalam percepção da apoio monolítico a Trump e exigem maior flexibilidade da Casa Branca

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS