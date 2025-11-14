É didático que condenação de empresa por tragédia de Mariana ocorra durante impasse na COP30

Rompimento de barragem do Fundão inundou casas em Mariana. DOUGLAS MAGNO, AFP

A BHP, uma das acionistas da Samarco, responsável pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, (MG), foi condenada pelo Tribunal Superior de Londres nesta sexta-feira (13). A decisão foi tomada depois que a tragédia completou 10 anos e coube à justiça britânica porque na época do desastre a BHP tinha sede no Reino Unido. Ainda cabe recurso, e o valor das indenizações só será definido em outro julgamento, com previsão para outubro de 2026.

A decisão atribui à BHP responsabilidade direta, o que significa que terá de responder pelos danos ambientais e sociais causados pelo rompimento da barragem, independentemente de culpa, ou seja, de ter tido intenção de ter provocado aquele resultado. É didático que essa decisão tenha sido tomada durante um impasse na COP30, o mesmo de sempre: quem paga a conta do combate e da adaptação à mudança do clima e da transição energética.

As empresas querem ajuda dos governos, que por sua vez já estão envolvidos com os custos da falta de responsabilização. É fácil de entender no caso do Brasil: os gastos mais pesados com a reconstrução do Rio Grande do Sul mal começaram, e já é preciso acudir a população de Rio Bonito do Iguaçu, outra vítima da maior severidade das tempestades.

Um dos motivos pelos quais as contas não fecham, COP após COP, é a falta de inclusão, na avaliação de riscos da atividade empresarial, de possíveis impactos negativos, não só dos mais dramáticos, como os de Mariana, também os mais corriqueiros, como alagamentos constantes provocado por chuva concentrada.

Como a análise do risco da atividade é com frequência subestimada, a compensação que está na mesa em Belém parece excessiva. No ano passado, o mais quente já registrado na história, as perdas econômicas com desastres climáticos foram estimadas em US$ 368 bilhões. A estimativa não é de ONG ambiental, mas de uma empresa de gerenciamento de riscos e seguros, a Aon, em seu relatório Clima e Catástrofes.

À luz desse dado, os US$ 1,3 trilhão que a COP30 ambiciona mobilizar até 2035 parecem menos ambiciosos. Se as perdas de 2024 se repetissem anualmente, seria necessário o dobro, US$ 3,6 trilhões, para enfrentar as consequências da mudança do clima. A essa altura, a única escolha é entre a prevenção e a reconstrução. E prevenir custa menos.