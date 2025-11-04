Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Aversão ao risco
Análise

Dólar sobe e volta a encostar em R$ 5,40 com temor de bolha em empresas de IA

Moeda americana teve alta de 0,77% no Brasil, e Nasdap, bolsa de tecnologia de Nova York, perde quase 2% com fortes vendas de ações de empresas do segmento

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS