Dólar sobe 1,18% em meio a incertezas externas e ruídos internos

Após o feriado do Dia da Consciência Negra, o mercado reabriu nesta sexta-feira (21) com sinais de ressaca no Brasil. O dólar fechou o dia cotado a R$ 5,401, registrando uma alta de 1,18% ante o pregão anterior. Na semana, a moeda americana avançou 1,96%.

A valorização do dólar em relação ao real ocorre, principalmente, em razão de movimentos externos.

A incerteza sobre novo corte do juro nos Estados Unidos na reunião de dezembro é um dos pontos que afetaram o câmbio.

Na quinta-feira, o relatório de emprego dos Estados Unidos mostrou a criação de 119 mil novos postos de trabalho no país em setembro. A abertura de vagas veio acima do esperado (pouco mais de 50 mil vagas).

Analistas entendem que mercado de trabalho ainda aquecido pode colocar o Federal Reserve (Fed) em uma situação desconfortável para corte de juro no próximo encontro. Isso acaba gerando incerteza nos mercados.

Mas questões da política interna também afetaram o câmbio no país. A indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), confirmada pelo presidente Lula na quinta-feira, causou atrito entre o governo e o Senado. Isso também deixa o mercado cauteloso.

