Dólar retoma nível de R$ 5,30 em dia de aversão ao risco

Houve movimento global de valorização da moeda americana. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Depois de passar a maior parte da semana passada abaixo de R$ 5,30, o dólar fechou em alta de 0,66%, para R$ 5,331, nesta segunda-feira (17). Houve um movimento global de valorização da moeda americana.

Os investidores esperam, nesta semana, ter visão mais clara sobre o futuro do juro nos Estados Unidos, com o fim do shutdown (paralisação de serviços federais). Dados oficiais da economia americana não são conhecidos há cerca de um mês devido ao congelamento das despesas do governo.

O mercado também recalibra as apostas de juro no Brasil. Com projeção de inflação dentro do teto da meta e economia recuando, pode haver espaço para o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduzir a Selic logo nas primeiras reuniões do próximo ano.

*Colaborou João Pedro Cecchini