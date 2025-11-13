Mesmo com queda, bolsa manteve patamar de 157 mil pontos. Leandro Martins / Divulgação

Após dias de otimismo, o mercado teve uma quinta-feira (13) sem grandes oscilações, ao menos nos indicadores coletivos. O dólar fechou em estabilidade, com oscilação de 0,1% para cima, para R$ 5,298, enquanto o Ibovespa caiu 0,3%, para 157 mil pontos.

Uma movimento forte, no entanto, chamou atenção: as ações da operadora de planos de saúde Hapvida desabaram cerca de 44% em um só dia na bolsa de valores brasileira (B3). Esse mergulho tirou cerca de R$ 7 bilhões em valor de mercado da empresa.

A empresa tem forte presença no Estado, resultado da compra do antigo Centro Clínico Gaúcho (CCG). O tombo foi atribuído ao balanço do terceiro trimestre, que veio com resultados muito abaixo dos esperados pelo mercado.

Também pesou no dólar e na bolsa uma reconsideração do mercado sobre o futuro da política monetária americana. Dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) defenderem a manutenção do juro no nível atual.

*Colaborou João Pedro Cecchini