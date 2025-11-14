Dólar fecha semana abaixo de R$ 5,30; bolsa fica a 10 pontos de novo recorde

Na máxima, Ibovespa chegou a 158.366 pontos. Nelson ALMEIDA / AFP

Depois de 12 recordes consecutivos seguidos de duas quedas, o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, voltou a subir, mas faltaram exatos 10 pontos para um novo recorde nesta sexta-feira (14): com alta de 0,37% e chegou a 157.738. A marca histórica anterior era de 157.748 pontos. O dólar seguiu empacado: oscilou 0,02% para baixo, e fechou em R$ 5,297.

Não houve um direcionador claro na sessão de fechamento da semana. Operadores citaram possível fluxo estrangeiro para o Brasil, em meio a um movimento de correção de apostas sobre o futuro do juro nos EUA.

O mercado está em dúvida, e uma nova flexibilização na política monetária americana na próxima reunião do Fed (banco central dos EUA), marcada para dezembro, parece mais incerta.

Em relatório, a XP diz que a bolsa segue influenciada pelos bons resultados das empresas no terceiro trimestre deste ano. Até agora, 73 das 79 companhias do Ibovespa divulgaram seus resultados, com 60% superando as estimativas de lucro.

Uma das exceções é a operadora de planos de saúde Hapvida, que tem forte presença no RS. Na quinta-feira, as ações da empresa caíram 42%, e nesta sexta-feira, mais cerca de 3%. Também ajudou uma subida das ações da Petrobras, na esteira da alta de 2% do barril de petróleo. Um ataque de drones da Ucrânia causou danos no armazenamento do produto no porto de Novorossiyisk, no Mar Negro, um dos mais importantes pontos de escoamento da Rússia.

*Colaborou João Pedro Cecchini