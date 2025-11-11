Dólar fecha no menor valor desde junho de 2024, e bolsa tem 12º recorde seguido

Dólar fechou em R$5,273, menor nível do ano. Félix Zucco / Agencia RBS

Duas marcas foram batidas no mercado financeiro nesta terça-feira (11). O dólar recuou 0,64% ao menor valor desde 6 de junho de 2024, para R$ 5,273, e o principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, quebrou seu 12º recorde nominal consecutivo. Subiu 1,6% para 157,7 mil pontos.

Um desempenho tão positivo foi influenciado por mais de um motivo. A surpresa positiva na inflação de outubro, que teve alta quase invisível de 0,09% – menor resultado para o mês de outubro desde 1998 –, deixou o mercado mais otimista para um corte de juro no início do ano que vem.

A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) também contribuiu para a leitura de um corte de juro mais próximo. Chamou a atenção do mercado a queda na projeção de inflação do Copom ainda que o colegiado tenha considerado potenciais impactos da isenção do IR na atividade econômica.

No cenário externo, o fim próximo do shutdown (paralisação de serviços federais) nos Estados Unidos ajudou a aliviar as tensões no mercado. O Senado americano aprovou o destravamento na última segunda-feira (10). A proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Representantes, que deve votar na quarta-feira (12).

*Colaborou João Pedro Cecchini