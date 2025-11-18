Dólar cai, mas mantém nível R$ 5,30 em dia de liquidação do Master

Na máxima, moeda americana chegou a 5,346. Carlos Severo / Fotos Públicas

Parte da atenção do mercado financeiro nesta terça-feira (18) ficou fixada no caso do banco Master, que teve liquidação decretada e proprietário preso por participação em fraude estimada em R$ 12 bilhões. Mesmo assim, o desfecho não azedou o humor. O dólar oscilou 0,26% para baixo e fechou em R$ 5,318.

Predominou o foco externo, mais exatamente o receio dos investidores de montar posições mais firmes dois dias antes da publicação de dados de emprego nos EUA. O país está "às cegas", ou seja, sem indicadores econômicos completos, desde o início do shutdown (paralisação de serviços federais), que durou 43 dias.

O mercado está em dúvida se haverá nova flexibilização no juro dos EUA na próxima reunião do Fed (banco central americano), marcada para dezembro, o que mexe com as negociações.

*Colaborou João Pedro Cecchini