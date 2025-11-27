Dólar avança pouco e bolsa estaciona atrás do recorde com mercados fechados nos EUA

Moeda americana avançou 0,32%, para R$ 5,352. oleh11 / stock.adobe.com

No Dia de Ação de Graças nos EUA, o dólar operou sem direcionadores claros e avançou 0,32%, para R$ 5,352. O feriado fechou os mercados americanos nesta quinta-feira (27) e diminuiu o número de negociações.

No cenário doméstico, os dados mais fracos de emprego renovaram as expectativas de corte de juro em janeiro. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, oscilou 0,12% para baixo e estacionou em 158,3 mil pontos, perto do recorde de 158,5 mil pontos.

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou que os "dados novos" continuam apontando para direção de que a política monetária contracionista está funcionando. Mas não apontou o futuro da Selic:

— O BC pode produzir a convergência com mais custo ou menos custo, mas o vai colocar a taxa de juro no patamar e pelo tempo necessários para produzir a convergência.

*Colaborou João Pedro Cecchini

