Dólar avança pouco com cautela por dados que serão revelados no feriado

O mercado encerrou a quarta-feira (19) anterior ao feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra sob cautela. Na sexta-feira (21), os pregões voltam a operar, mas mesmo assim os movimentos foram cuidadosos.

O dólar avançou 0,38%, em R$ 5,338. Na bolsa, as ações da Braskem chegaram a subir 8%, mas apagaram a alta perto do fechamento. O motivo foi uma especulação de que um novo controlador já estaria definindo a nova diretoria da companhia. Até o horário de publicação desta nota, a empresa não havia se manifestado.

Para o dia que é feriado em boa parte do Brasil, está prevista a liberação de informações cruciais sobre a economia americana que só vão fazer preço aqui na sexta-feira.

Na quinta-feira (20) devem ser publicados espera a ata do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e o número de postos de trabalho criados em setembro. Essas duas informações consideradas essenciais para definir o futuro do juro nos EUA estavam atrasadas por causa do shutdown (paralisação de serviços federais) do governo Trump, o mais longo da história.

