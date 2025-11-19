Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Dólar avança pouco com cautela por dados que serão revelados no feriado

Discussões sobre o futuro do juro nos Estados Unidos seguem conduzindo negociações

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS