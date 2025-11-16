Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
Notícia

"Confiamos no Brasil, não vamos mudar para os EUA", diz CEO de multinacional afetada por tarifaço

Stihl, empresa de origem alemã que tem produção em sete países, avalia que impacto das altas de preço por protecionismo serão sentidos em 2026, que será um "ano difícil"

Marta Sfredo

