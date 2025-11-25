Ex-diretor do BC vê risco de saída entre US$ 25 bilhões e US$ 35 bilhões no fim do ano

Mesquita vê movimento semelhante ao que ocorreu em 2021. Itaú Unibanco / Divulgação

No último cenário macroeconômico de 2025 do economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita, um dado roubou as atenções. O ex-diretor do Banco Central (BC) previu que a usual saída de dólares do Brasil no final do ano, por remessas de lucros a matrizes de multinacionais que operam no país, pode mais do que duplicar em dezembro, de 1,8% do passivo externo líquido (média histórica) até 4%.

— Pode ter mais remessa neste ano, antecipando que no próximo ano pagarão imposto sobre dividendos, que neste ano não pagam. Houve algo semelhante em 2021, quando foi aprovada proposta de tributação de dividendos na Câmara. Depois, não passou no Senado, mas houve saída de 4%, não dos habituais 1,8%. Se o mesmo ocorrer agora, pode haver saída de US$ 25 bilhões a US$ 35 bilhões. Não é algo inadministrável, mas suscitaria reação por parte do BC.

Mesquita justificou com essa projeção a falta de um cenário mais favorável no mercado de câmbio no "curtíssimo prazo". O economista reforçou que a queda do dólar neste ano ocorreu por desvalorização da moeda americana em relação a quase todas as denominações.

Na questão que divide os economistas hoje no Brasil – se o BC vai começar a cortar o juro em janeiro ou março –, Mesquita tem uma interpretação de quem conhece os mecanismos do Comitê de Política Monetária (Copom):

— O Copom de janeiro vai ser decidido em dezembro.

Para justificar, afirmou que, caso planeje reduzir a Selic em janeiro, o Copom terá de mudar o texto do comunicado em 10 de dezembro. Segundo o economista-chefe do Itaú, ao menos dois trechos deveriam ser eliminados: o que afirma ser preciso sustentar taxa contracionista por "período bastante prolongado" e, principalmente, o que sustenta que "não hesitará em elevar" o juro atual.

– Claro que isso não é necessário regimentalmente, mas precisaria ter uma mudança muito grande de cenário para dizer em dezembro que não hesitará em subir e, em janeiro, cortar a taxa – destacou.

Se essas mudanças não ocorrerem em dezembro, as expectativas devem se fixar em corte só em março. Mesquita ainda afirmou que, dada a trajetória de elevação da dívida pública, na disputa presidencial de 2026 o grande debate deverá ser entre ajuste fiscal gradual ou rápido:

— Não deve haver debate sobre a necessidade de ajuste, dado o ritmo de crescimento da dívida.

Mesquita estima a necessidade de geração de superávit fiscal em 4% do PIB. Como o resultado deve ser déficit perto de zero, com várias exceções, o esforço exigido para isso é grande.

– A dívida está em torno de 80% do PIB, o que não é suficiente para recuperar o grau de investimento (selo de bom pagador que autoriza investimento institucional nos países). Embora as agências hoje tenham critérios menos restritos do que já foram, não vejo como voltar com mais de 60% na relação dívida/PIB — detalhou.

O economista observou que isso não é possível "da noite para o dia", mas uma política fiscal que ataque problemas como crescimento de gastos e créditos tributários pode "virar" a trajetória da dívida, de ascendente para descendente.