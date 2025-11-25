Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Risco cambial
Análise

Ex-diretor do BC vê risco de saída entre US$ 25 bilhões e US$ 35 bilhões no fim do ano

Conforme Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú, habituais remessas de lucro ao Exterior devem ser reforçadas por proteção a cobrança de dividendos, elevando para 4% a média de 1,8% do passivo externo líquido

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS