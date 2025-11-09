Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
Notícia

Como tênis ecológico que vai calçar voluntários da COP30 acabou sendo feito no RS

Francisco Samonek, fundador da Seringô, criou um sistema de bioeconomia depois de sair do Paraná e ir até o Pará, passando pelo Acre e por todos os obstáculos dos ciclos econômicos

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS